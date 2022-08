Complimenten voor de creativiteit van Derksen: Andy's piemels werden tepels

Sinds maandagavond weet ik zeker dat Dante het mis heeft gehad. Er zijn geen negen ringen van de hel, maar tien. En in die tiende worden tot gekmakens toe voetbaltalkshows uitgezonden. Vol grote mannen getooid met rare sikjes, bovenmaatse tatoeages en een overhemd dat net een knoopje te ver open is. Of twee. En die behalve over voetbal graag over de maat van hun geslachtsdeel oreren.