Complimenten voor ontroerende Zomergasten met Maxim Februari

Het interviewprogramma, dat gepresenteerd wordt door Janine Abbring, is drie weken geleden van start gegaan. Misdaadverslaggever John van den Heuvel beet het spits af en wist bijna 650.000 kijkers te boeien. Vorige week schoof schrijfster Hanna Bervoets aan. Daar keken ruim 370.000 mensen mínder naar.



Kijkers van Zomergasten zijn meer dan enthousiast over de aanwezigheid van Maxim Februari. Zo schrijven mensen dat de uitzending hen heeft geraakt. ‘Hele mooie avond door Maxim. Wat een bijzondere verteller. Heel interessant. Genoten', reageert iemand op sociale media. Een ander: ‘Voor het eerst weer een keer #Zomergasten helemaal uitgekeken. Vanwege de wijze en mooie dingen die Maxim Februari zegt en de ontroerende gekozen tv-fragmenten.’



Februari, ook columnist bij het NRC, sprak in Zomergasten openhartig over zijn transitie. Daar werd een portret van de Amerikaanse concertpianist Sarah Davis Buechner, geboren als David Buechner,bij geschetst. Februari koos voor zijn ideale televisieavond beelden uit de documentaire National Bird. Daarin vertellen drie klokkenluiders uit het Amerikaanse leger dat het geen toeval is dat er zoveel burgerslachtoffers vallen bij drone-aanvallen in het Midden-Oosten. Na de uitzending werd de keuzefilm van Februari uitgezonden: de Deense speelfilm Babette’s Feast.