Componist James Bond-deuntje Monty Norman (94) overleden

Norman schreef de muziek voor de eerste Bond-film, Dr. No uit 1962, waar ook het hoofdthema in te horen was. Sindsdien zat het deuntje in vrijwel elke James Bond-film. Het lied werd veelvuldig gebruikt in de zogeheten ‘gunbarrel sequence’ aan het begin van de films, waarin Bond te zien is vanuit de loop van een geweer. De geheim agent draait zich daarin om en schiet recht op de camera.



Eerder werd ook zijn landgenoot John Barry gezien als de maker van het hoofdthema van de Bond-films. De makers hadden Barry gevraagd om de versie die Norman had geschreven flink te herzien. Barry beweerde later dat hij alleen de originele componist is. Norman won in 2001 echter een rechtszaak tegen The Sunday Times over een artikel waarin werd geclaimd dat Barry de componist van het deuntje was.