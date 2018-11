Componist K3: 'Het is géén kindermuziek’

Queen-film blijft groot succes in Nederland­se bios

18:30 Bohemian Rhapsody, de film over het leven en werk van Queen-zanger Freddie Mercury, blijft een grote hit in de Nederlandse bioscopen. In twee weken tijd bezochten meer dan 400.000 mensen de muzikale biopic, blijkt uit de cijfers van de bioscopen die vandaag zijn gepubliceerd.