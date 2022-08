Concert George Ezra bij Qmusic gaat niet door wegens ‘privéomstandigheden’

Dat meldt de zender vanmiddag. Wat de privéomstandigheden zijn, is niet duidelijk. De bedoeling is dat het concert later alsnog doorgaat. Qmusic en de zanger gaan samen op zoek naar een nieuwe datum. De gewonnen tickets van de luisteraars blijven geldig tot die tijd. De prijswinnaars worden op de hoogte gebracht.

The Qube is een intiem optreden waarbij luisteraars de kans krijgen om een artiest van wereldformaat van dichtbij mee te maken. Onder anderen Robbie Williams, The Script, Dua Lipa en John Legend gingen George Ezra voor in eerdere edities van the Qube. De laatste editie was die van Ed Sheeran, die voor de tweede keer in the Qube optrad.