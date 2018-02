Concert Justin Timberlake in GelreDome binnen veertig minuten uitverkocht

Is Gordon smoorverliefd op aantrekkelijke arts in opleiding?

11:41 Na zijn mislukte huwelijksavontuur in Zuid-Afrika, waar Gordon niet kon kiezen uit de Italiaanse hunk Manuel Schiavi en horecaman Rogier van der Linden, was het even stil op het liefdesgebied van de 49-jarige entertainer. Recent lijkt daar verandering in te zijn gekomen. Gordon liet gisteren op sociale media weten alweer een tijdje onder de pannen te zijn bij een aantrekkelijke arts in opleiding.