Concert Lana del Rey in Ziggo Dome razendsnel uitverkocht

Tickets voor de show van de Amerikaanse zangeres gingen vrijdagochtend om 10.00 uur in de verkoop. Tien minuten later waren de kaarten al uitverkocht. Het is de eerste keer in tien jaar dat Del Rey, bekend van hits als Video games, Born to die en Summertime sadness, in Nederland optreedt. Toen stond ze in een uitverkochte Heineken Music Hall in Amsterdam.