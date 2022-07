Concert Pearl Jam in Ziggo Dome op laatste moment afgezegd, geen vervangende show

updateHet concert dat Pearl Jam vanavond zou geven in de Ziggo Dome in Amsterdam is enkele uren van tevoren afgezegd. Frontman Eddie Vedder is nog niet hersteld van stemproblemen, heeft concertorganisator MOJO bekendgemaakt. Er komt geen vervangend concert voor het afgeblazen optreden. Tickethouders krijgen hun geld terug.

,,Ondanks alle inspanningen van iedereen heeft hij helaas nog steeds geen stem en is zodoende niet in staat om op te treden”, meldt MOJO. De tweede show van Pearl Jam, die gepland staat voor maandag, gaat vooralsnog wel door.

‘Dit is opnieuw het slechtst mogelijke scenario voor de band’ laat Pearl Jam op Instagram weten. ,,We bieden onze oprechte excuses aan aan iedereen die zo hard heeft gewerkt aan de show en aan de supporters waar we zo naar uitkeken Ontzettend bedankt voor jullie begrip. Al onze energie zal nu gericht zijn op het hebben van een show morgen.’

Slag om de arm

Vanmiddag liet concertorganisator Mojo nog weten er vertrouwen in te hebben dat Pearl Jam zoals gepland optreedt in de Amsterdamse Ziggo Dome. De band Shame, die in het voorprogramma staat, liet weten dat het ‘duizend procent zeker’ was dat de show doorging.

‘De shows van vanavond en morgen met Pearl Jam gaan 1000 procent door, sorry voor eventuele verwarring’, meldde Shame vanmiddag op Instagram. Mojo meldde eerder vandaag er vertrouwen in te hebben dat de optredens plaats kunnen hebben, maar houdt nog wel een kleine slag om de arm. ,,We hebben nauw contact met het management en gaan ervan uit dat de shows gewoon doorgaan. We adviseren iedereen wel om voor vertrek onze website te checken”, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

De rockgroep moest afgelopen week concerten in Wenen en Praag afzeggen vanwege stemproblemen van frontman Eddie Vedder. De 57-jarige Vedder maakte bekend met keelproblemen te kampen door de ‘hitte, stof en rook van vuur’ tijdens een festivaloptreden in Parijs afgelopen zondag. ,,Dokters hebben naar hem gekeken en hij is behandeld, maar zijn stembanden zijn nog niet hersteld.” De band noemde het ‘vreselijk nieuws’ en heeft hard gezocht naar alternatieven. ,,Ed wil graag spelen. Maar er is op dit moment geen keel beschikbaar.”

De twee concerten in Nederland zouden de laatste van de Europese tournee van Pearl Jam zijn. Vorige maand stond de band ook op Pinkpop.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: