Concurrentie krijgt geen vat op Maan en Snelle in de Top 40, voor derde week op 1

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 10 april. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 11 zittenblijvers, 12 zakkers en 14 stijgers.

40 (--) AFRAID OF THE DARK- Chef’ Special

Net als vorige week verwelkomen we ook deze week een Nederlandse band op nummer 40. Vorige week was dat Racoon – deze week Chef’Special. De band uit Haarlem stond in 2014 voor het eerst in de Top 40 met In Your Arms. Inmiddels is de groep toe aan de zesde Top 40-hit en daarmee gaat de groep op weg naar een nieuw album en eerder al liet zanger Joshua Nolet weten dat daar volop aan wordt gewerkt. Afraid Of The Dark is nieuw op nummer 40.

38 (--) FRANS DUITS- Donnie & Frans Duijts

We moesten even twee keer met onze ogen knipperen bij het zien van de Top 40-prestaties van Donnie en Frans Duijts. Het is 2021 en beide heren scoren deze week hun allereerste Top 40-hit. Frans is al van jongs af aan gewend aan de grappen over zijn naam en hoe mooi is het dan dat Donnie er een nummer over heeft gemaakt. Het is overigens niet voor het eerst dat Donnie een artiestennaam gebruikt voor een nummer want dat deed hij in 2019 ook met Barry Hayze. Nu dus Frans Duits – en dat is de tweede nieuwe in de Top 40 op nummer 38.

34 (--) MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME)- Lil Nas X

Twee jaar geleden viel Lil Nas X al op met Old Town Road; de track die uit de Amerikaanse country-hitlijst werd gehaald en vervolgens 19 weken op nummer 1 stond. Nu knalt de rapper met Montero (Call Me By Your Name) diezelfde Billboard Hot 100 binnen op nummer 1. En daar heeft een aanklacht van Nike en een duivelse videoclip zeker een handje bij geholpen. De track is deze week de hoogste nieuwe in de Top 40 op nummer 34.

1 ( 1) BLIJVEN SLAPEN- Snelle x Maan

Er is geen beweging in de top 6 van de lijst en dat gebeurde eind januari ook al een keertje toen zelfs de complete top 7 bleef zitten. Friday van Riton, de Nightcrawlers, Mufasa en Hypeman blijft zitten op 3 en Goud van Suzan en Freek staat stil op 2. Blijven Slapen van Snelle en Maan is daarmee voor de derde week de populairste hit van ons land.

