Connie flaneert in kittig paaspakje en Ruud staat met de mond vol tanden na vraag over trouwen

video ‘May the force be with you’: Star Wars-universum breidt nog verder uit met drie nieuwe films

Aan de stortvloed aan Star Wars producties komt voorlopig geen einde. Drie nieuwe speelfilms staan op stapel, waarin onder meer de oorsprong van The Force een thema is. De verhalen spelen zich af in drie verschillende tijdzones van de franchise; The Dawn of The Jedi, The New Republic en The New Jedi Order.