Connie Witteman: Ik ben bevangen door angstgevoelens door woninginbraak

De inbraak in haar woning in Amsterdam op 7 juli vorig jaar heeft Connie Witteman ‘diep getroffen’. Witteman zegt sinds het heftige voorval ‘bevangen te zijn door angstgevoelens’ in haar eigen huis en ‘ongewild verdriet, emotie en pijn, boosheid en onbegrip’ te ervaren. Dat liet ze vandaag weten in een schriftelijke slachtofferverklaring aan de rechtbank van Amsterdam.

Witteman maakt in haar twee kantjes tellende emotionele relaas allereerst haar excuus dat ze niet in persoon bij de rechtszaak, waar de officier van justitie vandaag maandenlange celstraffen eiste tegen de drie verdachten, kon zijn. Haar voormalig partner Eugène van Dun las de verklaring voor. ,,Helaas zijn het op dit moment in privésfeer turbulente tijden. Dit laatste heeft de aandacht van de pers. Ik wil echter dat het alleen gaat over de wandaden van deze jongens die vandaag voor u terechtstaan’', aldus Witteman. ,,Ik wil koste wat kost voorkomen dat de focus wordt verlegd naar andere voor deze zaak irrelevante privézaken.’'

Van Witteman was al bekend dat ze het erg moeilijk heeft met de gevolgen van de inbraak waarbij een grote hoeveelheid spullen met een waarde van 2,8 miljoen euro werd meegenomen uit haar huis nabij het Vondelpark.

Het is Witteman nog niet gelukt het gevoel van onveiligheid van zich af te schudden. ,,Het is moeilijk in woorden uit te leggen waar de pijn zit en het voor u invoelbaar te maken. Het is cliché, ik weet het, maar het is zo waar; je weet pas hoe indringend en fnuikend het is als het je overkomt. Hoe moet ik de pijn en angst uitleggen die ik ervaar bij het gemis van het gevoel van veiligheid in je eigen huis. Iets wat zo vanzelfsprekend is voor een ieder, maar wat je in een klap kwijt kunt zijn.’'

IJdele hoop

Voor Witteman gaven de gestolen juwelen (die ze onder anderen van haar voormalig echtgenoot wijlen Hans Breukhoven kreeg) haar ‘een gevoel van geluk en blijdschap’. ,,Juwelen waarvan de economische schade, hoe groot die ook mag zijn, verbleekt bij de emotionele waarde.’'

Tegen de verdachten Illias L. (23) en de broers Tarik A. (23) en Yasin A. (28) werden celstraffen geëist van 12 tot 27 maanden. De verdachten ontkennen dat ze de inbraak hebben gepleegd. Ze beriepen zich vandaag grotendeels op hun zwijgrecht. Witteman hoopt dat de rechters haar pijn in hun uiteindelijke straf meeneemt. ,,En dat u een duidelijk signaal afgeeft aan dit soort jongens, in de allicht ijdele hoop dat er een moment komt dat het geweten bij deze jongens gaat knagen of dat het anderen weerhoudt om een zelfde slechte daad te verrichten.’'