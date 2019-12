Connie Witteman: Ik ben voor de poorten van de hel weggesprongen

Connie vindt het raar dat soms het beeld ontstaat dat ze haar halve leven bij Van Dun (49) is geweest. ,,Het is geen huwelijk geweest waarin ik vier kinderen heb grootgebracht. Het is een innige vriendschap geweest, een liefde in mijn leven, waar ik het vier jaar lang mee naar mijn zin had. Maar ik ben voor de poorten van de hel weggesprongen. Dat zegt genoeg.’’



Op eerste kerstdag 2018 zette Connie Van Dun ineens aan de kant. De twee verloofden zich in 2017, maar trouwden nooit. Volgens Witteman was het ‘op een gegeven moment klaar’. ,,Als iemand uitlatingen doet over mijn kinderen. Je moet niet aan andermans bloed zitten. Dat is fout.’'