‘Constante mix van dood en ziekte’ duwt beroemde Britse soap richting het einde

De luchtfoto van Oost-Londen, de contouren van de Theems en het drumintro zorgen bij volksstammen Britten in een oogwenk voor herkenning. De openingstune van EastEnders is een van de bekendste melodieën in het Verenigd Koninkrijk. Maar de BBC-soap levert in sneltreinvaart in aan populariteit. Zonder drastisch ingrijpen verdwijnt het monument van de televisie.