Controversiële Trump-film overmorgen al op het witte doek

Gezien de controverse en urgentie rond deze documentaire is door distributeur SplendidFilm gekozen om gelijktijdig met Amerika uit te gaan. Dit betekent dat Nederland na de Verenigde Staten het eerste land wereldwijd zal zijn dat de film aan het publiek vertoont. Verwacht wordt dat deze verontrustende documentaire veel los zal maken in de Verenigde Staten.



De documentaire geeft een provocerende en komische kijk op de tijd waarin we leven. Regisseur Michael Moore onderzoekt in deze film de twee belangrijkste vragen van het Trump-tijdperk: Hoe zijn we hier in hemelsnaam beland en hoe komen we hier weer uit?



Fahrenheit 11/9 is een vervolg op Michael Moore's Fahrenheit 9/11, over toenmalig president George W. Bush en de aanslagen van 11 september 2001. De titel van de nieuwe film verwijst naar de datum waarop miljardair Donald Trump officieel tot president van de Verenigde Staten werd gekozen.