Conventie Star Wars Celebration kan zelfs tot huwelijk leiden

Wie een paar dagen rondloopt op de Star Wars Celebration in Londen krijgt soms het gevoel op een filmset verzeild te zijn geraakt. In vier dagen tijd verzamelen zich op deze conventie 45.000 fans van wie de meesten zich hebben uitgedost als een van hun favoriete helden of schurken uit de Star Wars-films en -series.

Daarbij vallen een aantal trends op. Natuurlijk zijn er nog altijd de Darth Vaders en prinsessen Leia uit de eerste films. Maar tegenwoordig zijn er zoveel afgeleide series beschikbaar op streamingsdienst Disney+ dat talloze andere variaties meer opvallen.

Dit jaar is onder de jongere vrouwelijke fans, die vooral uit Europa, Azië en Noord-Amerika afkomstig zijn, vooral Ahsoka Tano populair, de rebel, strijder en Jedi die tot nu toe bijrollen vervulde in onder meer de series The Mandalorian en The Book of Boba Fett, maar binnenkort een eigen serie krijgt. Vertolkster Rosario Dawson die de reeks in Londen in een talkshow introduceerde zag veel lookalikes passeren die zich in haar kostuum en imposante hoofdtooi hadden gehuld. Sommigen hadden zelfs de donkerrode gelaatskleur van Ahsoka aangebracht. Een Italiaanse liefhebster had zich zelfs al om vijf uur ‘s ochtends voor de spiegel gezet om zich het uiterlijk aan te meten. Het resultaat verdient respect.

Wie zich in deze subcultuur begeeft treft vooral aardige bewonderaars aan die er veel voor over hebben om zich onder gelijkgestemden te begeven. Dat kost wel een paar centen. Voor een dagkaart van de Star Wars Celebration moet honderd euro worden betaald. Maar het wordt pas echt prijzig als men de verleiding niet kan weerstaan om een greep in de enorme hoeveelheid aangeboden merchandising te doen.

500 euro voor Baby Yoda

Enkele voorbeelden; een helm van een Stormtrooper kost 45 euro, een lunchbox van Return of The Jedi het dubbele. Tatoeage-artiesten zijn ook aanwezig en rekenen forse prijzen, van 150 euro voor een bescheiden afbeelding tot en met 500 euro voor de populaire Baby Yoda uit The Mandalorian. Een Amerikaanse bezoekster spant de kroon met een tatoeage van prinses Leia op haar kuit die haar in verschillende sessies bij elkaar 2.500 euro heeft gekost.

Volledig scherm © Ab Zagt

Wie zich nog meer in het universum van Star Wars wil verdiepen kan ook vakantiereizen aanschaffen naar de voormalige filmlocaties. Een trip naar Tunesië voor vier dagen kost 2000 euro om te zien waar Luke Skywalker ooit heeft rondgelopen.

De sfeer op de conventie is ondanks de opstoppingen in de gangen van het Excel London Complex gemoedelijk. Soms zijn er spontaan lijkende optochten van fans die onder meer de gevangenisopstand uit de serie Andor nadoen. Veel geschreeuw, maar echt eng wordt het niet. Eerder aandoenlijk.

Volledig scherm © Ab Zagt

Een van de ceremoniemeesters van de Vierdaagse is de Amerikaanse DJ Elliot die bijna alle 15 Star Wars Celebrations heeft meegemaakt. Hij doet quizzen op het podium waaruit blijkt dat de sciencefictionseries en -films diverse generaties aanspreken. Zo kan tijdens een wedstrijd voor degene die het beste een geluid uit Star Wars kan nadoen een Londense huisarts op het podium naast een tiener uit Frankrijk staan om in aanmerking te komen voor een exclusief T-shirt.



De DJ hamert er in zijn peptalks voortdurend op dat de fans zich onderling moeten verbroederen. ,,Ik heb mijn beste vrienden op deze conventies ontmoet. Star Wars schept een band tussen mensen. Er zijn zelfs huwelijken ontstaan. Dus geef je buurman of -vrouw maar een hand. Wie weet ontstaat er iets moois.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: