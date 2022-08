Coosje Smid vernoemt eerste kindje naar ernstig zieke opa Ernst Daniël

‘Op 1 augustus om 22.24 uur is Zonne Thomas Daniël geboren’, schrijft Coosje op Instagram bij een foto van het ventje. ‘Ons stralend middelpunt. Vernoemd naar zichzelf, zijn papa en zijn opa.’

Zonne is het zesde kleinkind voor Ernst Daniël, die in 2010 voor het eerst opa werd. De baritonzanger onderging vorige maand met succes een risicovolle hersenoperatie, die ervoor moet zorgen dat hij minder last heeft van lichamelijke klachten die hij ondervindt door Parkinson.

Dat is een ongeneeslijke, progressieve ziekte waarbij zenuwcellen in de hersenen afsterven, waardoor bijvoorbeeld bewegingen niet goed meer worden aangestuurd. Het maakte hem de afgelopen jaren tot een ‘compleet ander mens’, vertelde hij bij de talkshow Humberto. Kijkers waren tot tranen geroerd toen Coosje onaangekondigd op het podium verscheen en een lied voor hem zong:



Oordelen over lichaam

Coosje, bij het grote publiek bekend dankzij haar deelname aan The Voice of Holland in 2014, maakte afgelopen april al bekend dat ze een jongetje verwachtte. De artiest had tijdens haar zwangerschap soms moeite met de opmerkingen van mensen over haar veranderende lichaam.

‘Als je zwanger bent, denken mensen van alles over je lichaam en buik te mogen zeggen, goed bedoelde opmerkingen of een grapje’, schreef ze daarover. ‘Hoe ver ben je, de meest gestelde vraag. Om vervolgens iets in trant van ‘zo, je moet nog even, je bent al behoorlijk dik’ te zeggen. Het is waarschijnlijk niet zo bedoeld, maar die woorden hebben impact’, aldus Coosje.

‘Ik lach het maar weg, of maak er zelf een grapje van, maar eerlijk... die woorden galmen altijd nog na in mijn hoofd. Het maakt onzeker, geeft me het gevoel dat ik iets niet goed doe, ook al is het magisch dat een vrouwenlijf tot dit in staat is. Het is aan niemand om te oordelen over een lichaam, en dus ook niet over een lichaam dat een mens aan het maken is.’

