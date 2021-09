Cornald Maas en Edsilia Rombley presenteren songfestivalfeest

Verbaasde wandelaars oog in oog met parachu­tist Tom Cruise

7:08 Twee wandelaars die bezig waren aan een tocht door het Lake District in Engeland, wisten niet wat ze meemaakten toen niemand minder dan Tom Cruise letterlijk hun pad kruiste. De 59-jarige acteur landde met een parachute midden op het pad waar de wandelaars liepen, nadat hij even daarvoor uit een helikopter was gesprongen. Dit meldt The Sun.