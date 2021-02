Cornald Maas: ‘Sommige artiesten hebben door de uitzichtloosheid niets meer te vertellen’

Podcast ‘Documen­tai­re Framing Britney Spears is stempel onderzoeks­jour­na­lis­tiek onwaardig’

12 februari ,,Als je de documentaire Framing Britney Spears van The New York Times kijkt, dan word je wel heel erg in de hoek geduwd van Britney, die het slachtoffer is van haar vader”, zegt podcastmaker Charlene Heezen in de nieuwe aflevering van Bingewatchers. ,,Maar het verhaal is niet compleet. Ze doen alsof haar vader er in haar hele leven niet was, maar dat klopt niet.” Kevin Goes voegt eraan toe dat dit een product is van de onderzoeksredactie van The New York Times, maar ‘ze spreken eigenlijk helemaal niemand die dichtbij Britney staat, dus klopt het allemaal wel?’