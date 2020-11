Coronaproof Tussen Kunst en Kitsch lastiger voor experts: ‘Is zo’n beeldje tien keer kleiner dan op de foto leek’

Taxatiedagen met drommen mensen, dát gaat nu even niet. Vanavond is voor het eerst de coronaproofversie van Tussen Kunst en Kitsch te zien. Met daarin meteen een kunstwerk dat het meest waardevol blijkt te zijn in de vijfjarige carrière van Frits Sissing als presentator van het programma.

Middenin de opnamereeks van dit seizoen gingen de coronamaatregelen in en dus zijn de laatste drie afleveringen aangepast - vanavond is daar de eerste van te zien. Mensen konden vooraf via internet iets inbrengen en op basis van de foto’s en verhalen zijn deze mensen wel of niet uitgenodigd op locatie.

Duizenden plaatjes ontvingen de programmamakers. De manier van werken was even wennen voor de experts, want is iets wel goed op waarde te schatten via zo’n foto? De boekendeskundige kán haast niet het aan te raken en te voelen. En zo was expert Rob Driessen beteuterd toen een beeldje waarvan hij hoge verwachtingen had in het echt superklein bleek te zijn. ,,Wel tien keer kleiner dan het op de foto leek. Hij kon er achteraf wel om lachen”, vertelt presentator Frits Sissing.

Maar de ‘coronatactiek’ bleek ook voordelen te hebben. Zo verstuurde de eigenaar van een bijzonder portret, dat al honderden jaren in bezit is van dezelfde familie, ook een foto in. Het bleek een waar meesterwerk, waar door de expert een waarde van wel zes cijfers aan wordt gehangen, zo is vanavond te zien. De waardevolste vondst ooit in de vijf jaar dat Sissing het programma nu presenteert. ,,Die man vertelde dat hij nooit naar zo'n taxatiedag zou gaan, maar nu hij simpelweg een foto kon insturen via de mail. Dat is drempelverlagend. We krijgen nu andere stukken en andere mensen, ook jongere mensen. Dat is mooi”, zegt Sissing.

Reuring

Een blijvertje dan, deze manier van werken? ,,De reuring van zo'n opnamedag is leuk, dat is ook de charme van het programma. Maar misschien gaan we toe naar een hybride vorm: deels via internet, deels via de taxatiedagen. Daar hebben we het nog niet over gehad.”

Hoe dan ook, de zolders blijken nog lang niet leeg gestruind. ,,Dat zou je denken he, na 35 jaar Tussen Kunst en Kitsch, maar het blijft verbazen wat mensen thuis allemaal hebben liggen", zegt Sissing. ,,Ik geniet ervan, ik heb dezelfde emotie als de mensen thuis. Als dat iemand komt met een schilderij dat zó waardevol blijkt te zien, dan ben je blij, maar bekruipt je ook lichte jaloezie en denk je: hebben wij ook niet zoiets op zolder?”

