Corry Konings: Ik zit weer in de lift

Had oma Corry gisteren nog een oppasdag met kleindochters Maantje en June, vandaag zal de zangeres overspoeld worden door de reacties op haar afscheid van Expeditie Robinson. ,,Het heeft zo’n impact, dat had ik nooit verwacht.’’

Hoe kijk je terug op het avontuur?

,,Het was fantastisch, ook al sliep ik op harde bedden van bamboestokken. Maar ik had zoiets van: kom maar op. En als er beesten komen; dan komen ze maar.’’

En kwamen ze?

,,Jazeker, ratten waren er veel. En ook van die grote duizendpoten die over de grond kropen én in het water zwommen. Ik vroeg het nog aan de cameraman. ‘Kunnen die kwaad?’ ‘Nou, zei hij, als zij je bijten, heb je wel een paar weken last’. Slangen hebben we ook gezien.’’

Ook gevaarlijke?

,,Nee, dat viel mee. We kregen vooraf een soort survivalles van George (Rox, kandidatenbegeleider, red.). Als je die man hoort praten, dan denk je eigenlijk: ik kan maar beter meteen naar huis. Deze vis kun je niet eten, dat is gevaarlijk, waar kwamen we in hemelsnaam in terecht? Maar ik dacht: laat maar komen. En het viel erg mee.’’

Waar genoot je het meest van?

,,Zoveel factoren. Het eiland, de natuur. Het varen op de boot, de spellen, maar ook de mensen. Met Johnny een week op een eiland, met de anderen. We hebben veel gedeeld, goede gesprekken gevoerd en gelachen.’’

Je gaat op 20 december, tijdens de finale-avond, in de Ziggo Dome optreden. Heb je op het eiland veel gezongen?

,,Steven (Brunswijk) stelde het daar op het eiland voor. Hij houdt van gezelligheid, dus hebben we gezongen. Het ging om stukjes van Mooi was die tijd, Ik krijg een apart gevoel van binnen en Huilen is voor jou te laat. Aisha had trouwens ook nog een leuk liedje. Ik vond dat ze mooi kon zingen.’’

Op het eiland hadden jullie een enorme clash en Aisha vertrok zelfs.

,,Ik vond het verschrikkelijk jammer dat dit is gebeurd, maar ik geloof niet dat ik veel bijzonders heb gezegd tegen haar. Kennelijk heb ik bij haar een gevoelige snaar geraakt. Dat het daardoor escaleerde en er bij haar een blokkade loskwam, nou ja, dan is ze die ook weer kwijt. Ik was heel even de pispaal.’’

Hebben jullie elkaar weer gesproken inmiddels?

,,Niet uitgebreid, maar bij een fotoshoot hebben we elkaar gezien en op de persdag kwam ik naast haar staan. Zei ik nog: ik kom wel heel dicht bij je hoor. Kom maar hoor, zei ze toen en pakte ze me even vast. Ach, lijkt me niet dat ze iets tegen me heeft.’’

Je zat zeven dagen en nachten met Johnny Kraaijkamp jr. op Duivelseiland. Twee vrijgezelle zestigers, is er iets opgebloeid?

,,Lagen we daar op dat bamboebedje. Zei ik ook: goh John, dat wij hier liggen, hadden we nooit gedacht. We missen alleen nog dat Gooise matrasje. Wij lachen. Het was echt te gek met die gozer. We hebben veel gesprekken gevoerd, over zijn vader, zijn zoon. Over mijn leven. Heel gezellig en ja, ze hadden het bij Robinson ook al gezegd: misschien wordt het wel wat tussen jullie. Een romance, het had gekund, maar nee, dat zat er van beide kanten niet in. We waren daar voor de strijd van Expeditie Robinson en hebben het samen heel leuk gehad. Dat had best langer mogen duren.’’

Je bent aan het begin van Expeditie Robinson op Instagram gegaan en staat nu op ruim tweeduizend volgers. Merk je er sowieso iets van?

,,Iedereen leeft zo mee. Ik ging laatst planten halen voor de tuin. Kom ik binnen, zegt die vrouw: ‘Oh je bent mijn held, en mijn zoon vindt je ook helemaal te gek’. Dat is toch leuk?’ Voor die mensen is het zo jammer dat ik eruit ben.’’

Ook meer optredens?

,,Wat heet! Zoveel aanvragen, en ook verzoeken voor televisie, radio, bladen en kranten. Bij Robinson zeiden ze al: je gaat het drukker krijgen, maar dit had ik nooit gedacht. Ik zit weer in de lift. Geweldig.’’

