Crewlid film Jamie Foxx beschoten door politie

Het crewlid was samen met collega's locaties aan het scouten op de Dominicaanse Republiek toen undercoveragenten, die aan een drugszaak werkten, de auto waarin zij zaten wilden laten stoppen. In het land geldt op dit moment een avondklok om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Omdat die al was verstreken, besloot de crew snel weg te rijden. Daarop vuurde de politie meermaals enkele schoten af.

De medewerker had enkele lichte verwondingen en werd in het ziekenhuis behandeld. Inmiddels is hij teruggevlogen naar de Verenigde Staten. De productie van de thriller Geechee met Andrea Riseborough in de hoofdrol, is voorlopig stilgelegd terwijl er een onderzoek plaatsvindt.