Cultuursector overweegt kort geding tegen coronasluiting

reacties Zo reageert Nederland op het einde van de harde lockdown: 'Verstand van kabinet is weg’

Het einde van de harde lockdown is na een onstuimige periode eindelijk in zicht. Winkels en contactberoepen kunnen weer de deuren openen en studenten mogen weer de schoolbanken in. Bij ondernemers in de cultuursector overheerst het onbegrip: zij blijven de komende anderhalve week nog gesloten. De reacties op de persconferentie zijn dan ook wisselend. ,,Ik vraag me ook af waar het verstand van het kabinet is gebleven.”

15 januari