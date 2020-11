Cypriotische EU-commissaris reageert na jaar op Lubach-tweets over tabaksindustrie, komt niet naar Jinek

Oprah Winfrey hield kijkers voor de gek tijdens interview Barack Obama

19 november Oprah Winfrey had in haar populaire praatprogramma The Oprah Conversation een wel heel bijzondere gast: Barack Obama. Voor een knisperende open haard voerden de twee een gesprek, maar niets is wat het lijkt. Winfrey en Obama zaten niet in dezelfde ruimte. Dat leek alleen zo.