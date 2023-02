Daan Schuurmans speelt hoofdrol in internationale theatershow over Club van 27

Daan Schuurmans gaat de hoofdrol spelen in de internationale theatershow Forever young . De voorstelling wordt een mix van dans, theater, film en elektronische muziek en is geïnspireerd op de zogenoemde Club van 27, een gezelschap van bekende artiesten die allemaal op 27-jarige leeftijd zijn overleden.

Schuurmans is tijdens de liveshow in de nachtclub Escape aan het Rembrandtplein in Amsterdam te zien op het witte doek als de manager van Liam Nova, een jonge superster die gevolgd wordt op weg naar de top van de muziekwereld. Het verhaal behandelt zowel de glorieuze kant als de schaduwzijde van een leven in de schijnwerpers.

De acteur noemt het een ‘geweldig project’ om aan mee te werken. ,,De show barst van de energie en is enorm vernieuwend. Daarbij gaat het verhaal ook nog over een actueel thema”, laat Schuurmans in een verklaring weten. ,,De laatste jaren is er veel aandacht voor de manier waarop er achter de schermen met artiesten wordt omgegaan. In Forever young kan het publiek dat leven van heel dichtbij ervaren.”

Forever young gaat op 30 maart in première en is daarna korte tijd in Nederland te zien. Hierna zal de show over de hele wereld reizen.

