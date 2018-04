Daar is hij! William en Kate poseren trots met derde kindje

Moeder en zoon maken het volgens Kensington Palace goed. Zijn naam is nog niet bekendgemaakt. ,,Je hoort het binnenkort!'', liet de prins weten. Gedacht wordt aan Arthur, Albert of James. Wel weten we zijn geboortegewicht: 3,8 kilo. Het jongetje is vijfde in de lijn van de Britse troonopvolging.



Kate (36) straalde amper acht uur na de bevalling in een rode jurk van de Britse modeontwerpster Jenny Packham, met haar zoontje dicht tegen zich aan. William zwaaide trots naar het leger van fotografen aan de overkant.