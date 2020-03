Daarom miste Brad Pitt de BAFTA Awards: twee dochters geopereerd

In februari kwam Brad Pitt op het laatste moment toch niet voor de BAFTA Awards naar Groot-Brittannië. ,,Vanwege een familieverplichting”, klonk het toen, waardoor er vermoed werd dat de acteur een kans had gekregen om het bij te leggen met zijn vervreemde zoon Maddox. De relatie tussen de twee is vertroebeld door Brads alcoholprobleem en de scheiding met Angelina. Maar het ziet er nu naar uit dat die theorie niet klopt. Brad zou bij zijn dochters zijn geweest, die rond die tijd een operatie moesten ondergaan.



Dat blijkt uit een essay dat Angelina geschreven heeft voor Time. ‘De laatste twee maanden heeft mijn oudste dochter de ene na de andere operatie ondergaan’, schrijft ze. ‘Dagen later zag ik hoe haar jongere zus onder het mes moest voor een heupoperatie.’



Daarbij heeft Angelina het waarschijnlijk over Zahara (15) en Shiloh (13). Die laatste werd recent nog met krukken gezien. De actrice schrijft ook over de band tussen haar dochters. ‘Ik zag hoe mijn dochters voor elkaar zorgden. Mijn jongste dochter (Vivienne, red.) bestudeerde de verpleegsters en assisteerde dan de volgende keer. Ik zag hoe mijn meisjes alles lieten vallen en elkaar op de eerste plek zetten.’