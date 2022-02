Dakota Johnson speelt mogelijk Madame Web in spin-off Spider-Man

Dakota Johnson gaat mogelijk de hoofdrol spelen in Madame Web, een spin-off van Spider-Man. Verschillende Amerikaanse entertainmentwebsites melden dat de actrice in gesprek is met Sony. Als Johnson de rol krijgt, is ze de eerste vrouwelijke hoofdrolspeler in Sony’s Spider-Man-franchise.

In de stripboeken waar de Spider-Man-films op gebaseerd zijn, is Madame Web een helderziende mutant die een mentor was voor Spider-Man. Het personage is traditioneel afgebeeld als iemand die in leven wordt gehouden door een systeem dat lijkt op een spinnenweb. Het is nog niet bekend hoe het personage er in de films uit zal zien. De regie van de film is in handen van S.J. Clarkson.

Met Madame Web breidt Sony de Spider-Man-spin-offs uit. In 2021 verscheen Venom: Let There Be Carnage, met Tom Hardy in de hoofdrol. De meest recente film uit de franchise, Spider-Man: No Way Home, heeft inmiddels wereldwijd meer dan 1,7 miljard dollar opgebracht, wat een record is in de geschiedenis van Sony.

