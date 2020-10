Dan Karaty na ziekenhuisopname: ‘Alles is anders nu’

Monique des Bouvrie: ‘Jan was klaar voor het einde’

10:26 Na zijn laatste zware behandeling voor prostaatkanker in Duitsland liet Jan des Bouvrie (78) aan zijn vrouw Monique weten dat het echt niet meer ging. De interieurontwerper vroeg euthanasie aan en stierf afgelopen zondag. Vandaag is de begrafenis, waar hij de regie over had. ,,Van de muziek tot de strakke witte kist en de bloemen die erop moeten liggen.”