Dancing with the Stars na tien jaar terug op tv

Free Solo Alex Honnold beklimt 900 meter hoge steile bergwand zónder touwen

8:48 Wat Tom Cruise flikte in zes Mission: Impossible-films, is kinderspel vergeleken bij die ene stunt van waaghals Alex Honnold. In Free Solo, morgen in de bioscoop, beklimt hij een 900 meter hoge steile bergwand zónder touwen. Het zorgde bij de filmmakers voor heel wat ethische discussies.