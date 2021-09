Daniel Craig keert in Macbeth-opvoering terug op Broadway

Acteur Jaap Maarleveld (97) overleden

17:41 Acteur Jaap Maarleveld is gisteren op 97-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een kleinzoon vandaag meegedeeld. Maarleveld was in de jaren zestig van de vorige eeuw heel populair bij kinderen, omdat hij uitvinder Okkie Trooy speelde in de AVRO-kinderserie De avonturen van Okkie Trooy. In die tijd was er nog weinig televisie speciaal voor kinderen. De serie is van 1962 tot 1964 op televisie geweest.