Daniel Craig wil niet dat vrouw volgende James Bond wordt, maar daar heeft hij een goede reden voor

In een interview met de Radio Times had Craig het over zijn laatste Bondfilm No Time To Die, en zijn mogelijke opvolgers. Wie hem zal opvolgen als 007 weet hij nog niet, maar zelf zou hij liever hebben dat de rol niet wordt overgenomen door een vrouw. ,,Er zouden bétere en specifiekere rollen moeten zijn voor vrouwen. Dat is ook zo voor alle minderheidsgroepen, zoals mensen van kleur. We zouden meer nieuwe en verfrissende rollen voor hen moeten schrijven, zodat ze zich niet genoodzaakt zien om de rol van een blanke man over te nemen. Waarom zou een vrouw James Bond moeten worden, als er eigenlijk een rol zou moeten zijn die even goed is als James Bond, maar dan specifiek voor een vrouw?”



Verschillende actrices gingen al akkoord met zijn uitspraak, waaronder Die Another Day-actrice Halle Berry. ,,We moeten nieuwe personages creëren voor vrouwen”, beaamt zij. ,,In plaats van er een gimmick van te maken dat ze het overnemen van mannen.”



Voorlopig houdt Bond-producer Barbara Broccoli de lippen nog stijf op elkaar wat de opvolger van Craig betreft. No Time To Die speelt vanaf 30 september in de Belgische zalen.