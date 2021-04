Daniel Kaluuya dankt in Oscarspeech ouders voor zijn verwekking

De opmerkelijke passage in zijn dankspeech na het winnen van de Oscar voor beste mannelijke bijrol was ogenschijnlijk wat ongemakkelijk voor de moeder van de acteur, die in de zaal zat in Los Angeles.

In de persruimte liet de Brit even daarna weten dat hij de uitspraak eruit had geflapt, en hij het vermoeden had dat zijn moeder hem er al diverse smsjes over had gestuurd. Zelf haalde hij er lachend zijn schouders over op: ,,Het lijkt me duidelijk dat al onze ouders seks hebben gehad.”