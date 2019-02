Daniel Radcliffe gelooft in Harry Potter-reboot

,,Ik weet zeker dat er een andere versie komt; het kan niet zo zijn dat ik de allerlaatste Harry Potter ben die op het scherm is verschenen. Het zou interessant zijn om te zien wat er nu van gemaakt van zou worden: een film of een serie. Hoe dan ook, ik ga kijken," aldus Radcliffe. Hij voegde eraan toe dat de films haast heilig zijn verklaard, maar dat de glans daar na een aantal jaar ook wel vanaf gaat.



Of de Brit zelf ook weer te zien is in een Harry Potter reboot valt nog te bezien, zei hij in een interview uit 2016. ,,Hoewel mensen het nog steeds leuk vinden om mij te zien als de jongen die toen die rol speelde, vind ik het zelf ook prettig om andere personages gestalte te geven. Ik zal de deur nooit dicht gooien, maar ik vind het ook echt prima als iemand anders Harry gaat spelen.’’



In 2017 kwam schrijfster J.K. Rowling, het brein achter Harry Potter, met twee nieuwe boeken. Harry Potter: a Journey Through a History of Magic gaat over allerlei magische wezens en toverspreuken en in Harry Potter: A History of Magic wordt de lezer meegenomen naar de onderwerpen die Harry en zijn vrienden bestudeerden op Zweinstein.