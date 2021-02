Daniel Radcliffe schaamt zich voor eigen acteerkunsten

Waylon over wegsturen Voi­ce-favorieten: ‘Misschien maak ik keuzes die mensen niet begrijpen’

12:08 Waylon heeft vandaag zijn keuze verdedigd om kandidaten Senja en Sezina in The Voice of Holland, volgens veel kijkers kanshebbers voor de overwinning, weg te sturen. ‘Misschien heb ik keuzes gemaakt die sommige mensen niet begrijpen. Ik zal me nader verklaren!’, schrijft hij op Instagram.