Danny de Munk emotioneel bij zitting: ‘Ga niet toezien hoe gezin kapot wordt gemaakt’

De rechtbank behandelde het verzoek van de artiest om de vrouw die hem beschuldigt en hemzelf in het openbaar te horen. ,,Ik ben nogal emotioneel’’, begon De Munk zijn verhaal in de rechtbank. De artiest zei eraan gewend te zijn in de spotlights te staan. ,,Maar nu zit ik op een stoel waarop ik nog nooit heb gezeten en ook nooit had willen zitten.’’

De Munk benadrukte dat ‘elk verhaal twee kanten heeft’. Ook zei hij dat de media-aandacht die er sinds de beschuldiging van verkrachting op hem is gevestigd ‘een aanslag op zijn gezin en carrière’ is. ,,Mijn vrouw en kinderen krijgen de meest afschuwelijke verwensingen naar hun hoofd. Daarom kies ik voor de vlucht naar voren en ga ik niet toezien hoe mijn gezin en mijn carrière kapot worden gemaakt.’’

Volgens De Munk is hij vijftien jaar geleden in een val gelopen en zijn er geluidsopnames van hem gemaakt op een telefoon. ,,Een valse beschuldiging is zo geuit en krijgt pijlsnel voet aan de grond via juicekanalen. Het lijkt het ultieme wapen om iemand kapot te maken. Hoe kan ik me verweren tegen leugens van vijftien jaar geleden?’’ vroeg De Munk zich af, terwijl hij hoorbaar emotioneel was.

Volgens zijn advocaten is de agenda van De Munk in 2023 helemaal leeg, omdat partijen niet meer met hem zouden willen werken door de beschuldiging aan zijn adres. ,,Dat is hem in zijn jarenlange carrière nog nooit overkomen’’, aldus advocaat Annemiek van Spanje. ,,Ik zal vechten als een leeuw’’, besloot De Munk zijn emotionele betoog.

‘Strijdbaar’

De Munk werd vanochtend ook bijgestaan door zijn andere raadsman Royce de Vries. Zijn advocaten meldden na afloop van de zitting dat hun cliënt ‘strijdbaar’ is. De vrouw die De Munk beschuldigt van verkrachting was niet aanwezig in Amsterdam ‘omdat zij geen publiek figuur is en moeite heeft met de media-aandacht’, aldus haar advocaat Anthony Leigh. ,,Zij wilde daar niet mee geconfronteerd worden.’’

In juni kwam naar buiten dat een vrouw aangifte van verkrachting heeft gedaan tegen De Munk. Het slachtoffer zou zo’n vijftien jaar geleden nauw met hem samen hebben gewerkt bij de musical Ciske de Rat. De Munk ontkent de beschuldiging. De artiest sprak van een valse aangifte en deed daarom een tegenaangifte. De rechtbank doet op 1 december uitspraak over het verzoek van De Munk.

