Danny de Munk vraagt rechter om vermeend slachtoffer openbaar te horen

Danny de Munk (52) heeft de rechter verzocht of hij de persoon die hem beschuldigt van verkrachting en seksueel grensoverschrijdend gedrag, in het openbaar mag horen. Dat heeft zijn advocaat Royce de Vries zojuist bevestigt aan RTL Boulevard.

Op 20 oktober wordt het verzoek behandeld in de rechtbank van Amsterdam. De rechter beoordeeld dan of het verhoor mag plaatsvinden. De Munk houdt vol dat er sprake is van een valse aangifte.

Een vrouw, die tussen 2007 en 2008 samenwerkte met Danny de Munk in de musical Ciske de Rat, deed in juni aangifte wegens verkrachting tegen hem. De Munk was op de hoogte van de identiteit van het slachtoffer nadat verslaggever John van den Heuvel abusievelijk een mail doorstuurde met haar gegevens. Wat die precies behelst, wordt niet naar buiten gebracht. Wel is duidelijk dat het om verkrachting gaat.

Volgens Danny de Munk zei eerder dat er niets waar is van de beschuldigingen van verkrachting en seksueel overschrijdend gedrag. ,,Ik heb nooit iemand gedwongen, ik heb nooit iemand verkracht”, aldus de volkszanger. ,,Ik heb in mijn leven af en toe met m’n lul nagedacht in plaats van m’n hoofd”, vertelt De Munk, die voor het eerst op de beschuldigingen ingaat. ,,Als ik overspel heb gepleegd, was dat met wederzijdse instemming.” Het wederzijds goedvinden slaat volgens de zanger op vijftien jaar geleden, toen hij seks had met een ex-collega.

De Munk zei ook ‘kapot’ te zijn door de beschuldigingen en noemt het een ‘atoombom op zijn gezin’. ,,Eigenlijk ben je al veroordeeld”, vindt hij. ,,Mijn karakter is kapotgemaakt.” De zanger vertelde destijds ook dat hij wil ‘dat de onderste steen boven komt’.

