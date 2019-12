Danny de Munk zet aanval in op inbrekers: Één gepakt, nog drie te gaan

Diederik Ebbinge na megahit De Luizenmoe­der nu in kijkcijfer­moe­ras

9:34 De nieuwe satirische talkshow Promenade is na twee afleveringen verre van een kijkcijfersucces. Gisteravond trok het programma met Diederik Ebbinge nog slechts 107.000 kijkers naar NPO 3. Dat staat in schril contrast met de cijfers die de cabaretier eerder dit jaar scoorde, toen op het hoogtepunt 4,2 miljoen kijkers hem zagen schitteren als meester Anton in De Luizenmoeder.