Danny Vera blikt met tevreden gevoel terug op eerste eerste eigen radioshow

foto's Miljoenen­in­flu­en­cer Negin Mirsalehi zegt ‘ja’ op aanzoek met enorme ring

2 juli Topondernemer Negin Mirsalehi (32), met 6,4 miljoen Instagram-volgers een van de grootste influencers van Nederland, gaat trouwen. Haar vriend Maurits Stibbe is op zijn knieën gegaan tijdens een liefdestripje in Italië, waarmee ze hun vijftienjarig samenzijn vieren. ‘Ik heb ‘ja’ gezegd, oh mijn god’, schrijft Negin bij kiekjes van een ring met een enorme diamant.