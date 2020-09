Danny Vera verkoopt Ziggo Dome binnen tien minuten twee keer uit en geeft extra show

Ali B verdedigt zichzelf: ‘Zeg flikker en mongool alleen onder vrienden’

2 september Ali B is vanavond terugkomen op zijn uitspraken in het blad &C, die voor commotie zorgden de afgelopen dagen. Hierin zei de rapper onder meer dat hij de term ‘flikker’ blijft gebruiken. In RTL Boulevard stelde hij vanavond zijn opmerkingen verkeerd zijn begrepen.