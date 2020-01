Dat was ’m dan: de laatste modeshow van ‘enfant terrible’ Jean Paul Gaultier

Zijn lente 2020 couture show gisteravond in Parijs was twee vliegen in één klap: zijn verjaardag en afscheidsfeest. Want na exact 50 jaar besloot Jean Paul Gaultier (67 jaar) een streep te zetten onder zijn carrière. En dat deed hij - hoe kan het ook anders - in stijl.

,,Gaultier wordt vaak benoemd als dé ontwerper achter de mannenrok, de Bretonse strepen en de iconische puntbeha van Madonna. Dat zijn natuurlijk zijn drie grootste verwezenlijkingen voor het grote publiek, maar hij heeft nog zoveel meer gedaan”, stelt moderedacteur van Het Laatste Nieuws, David Devriendt.

,,Hij heeft ook prachtige historische kostuums gemaakt en staat evengoed bekend om zijn liefde voor tailoring. Hij deed veel en kon veel aan. En dat zag je ook aan zijn laatste show. Hij heeft meer dan 200 looks de catwalk op gestuurd. (lacht) Daardoor was de coherentie een beetje zoek. De ene look was aristocratisch, de andere punk. Je zag invloeden van hippie, maar evengoed verscheen er op het einde een soort absurde, intrigerende kinky pop op de catwalk. Maar ach, dat was waarschijnlijk niet zijn zorg. Ik vermoed dat hij z’n afscheid groots wou aanpakken en wou tonen wat hij allemaal gedaan heeft. En als het allemaal clasht: so be it. Het leven zit ook vol tegenstellingen en zijn mode was altijd fun.”

Kortom, heel veel looks die een ode vormden aan zijn 50 jaar meesterschap. ,,Was het verrassend? Nee, natuurlijk niet. Het was Jean Paul Gaulthier: the best of.”

Volledig scherm © EPA

Sociale norm

Vanaf het begin van zijn carrière streefde Gaultier naar diversiteit. Terwijl de jaren 80 en 90 rond de grote supermodellen draaiden, had hij ook oog voor wie uit de sociale norm viel. Getatoeëerde modellen, transgendermodellen, modellen van kleur en plussize modellen van alle leeftijden. En dat was ook nu niet anders.

,,Je zag veel recente muzes, zoals de zusjes Hadid of Irina Shayk en het Belgische model Leila Nda, en vooral veel muzes van vroeger. Denk maar aan Carla Bruni of Rossy de Palma. Er werd ook gespeculeerd dat Madonna er zou zijn, maar dat was jammer genoeg niet het geval. Maar bon, hij had een feest beloofd met veel celebrities, en hij heeft z’n woord gehouden. Boy George, die Gaultier al kent sinds de jaren 80, heeft zelfs opgetreden.”

In het publiek zaten uiteraard ook veel ontwerpers. Onder meer Kenzo, Isabel Marant, Christian Louboutin, Christian Lacroix en Dries Van Noten waren aanwezig om z’n laatste defilé te bewonderen. ,,Ook Pierre Cardin was er, die Gaultier z’n eerste job heeft gegeven. Of Nicolas Ghesquière, die ooit zijn eerste assistent was en het nu heeft geschopt tot creatief directeur bij Louis Vuitton. Hij heeft duidelijk veel mensen geïnspireerd. En andersom ook: veel mensen inspireerden hem.”

En nu?

Dan blijft er nog de grote hamvraag over: wat gaat de Fransman nu doen? Hij heeft al gehint dat hij zit te broeden op een nieuw project, dat niets met mode te maken heeft.

,,Ik denk dat zijn laatste show al veel verklapt. De avond begon met een doodskist die het podium werd opgedragen, maar eindigde heel hoopvol en euforisch. Bovendien vond het plaats in het Châtelettheater in Parijs. En het hele spektakel duurde bijna een uur. Dat is héél lang, als je weet dat een gemiddelde modeshow 10 minuten duurt”, zegt moderedacteur David Devriendt.

,,Tel daar nog eens bij op dat hij eerder al een cabaretshow gedaan heeft, en dan zit de kans erin dat hij de theaterwereld verder wil verkennen. Op die manier kan hij én langere shows maken én zijn creatief ei kwijt én een groot publiek emotioneren. Maar tot nu toe blijft dat natuurlijk koffiedik kijken. Only time will tell.”

Volledig scherm Frans model Noemie Lenoir. © EPA

Volledig scherm Het Nederlands-Amerikaanse model Gigi Hadid was ook aanwezig. © EPA

Volledig scherm Model Irina Shayk op de catwalk. © EPA

Volledig scherm Jean Paul Gaultier en zanger Boy George. © EPA

Volledig scherm Model Bella Hadid. © EPA

Volledig scherm De Britse zanger Boy George. © EPA

Volledig scherm Model Irina Shayk. © EPA