Dates B&B-eigenaar Martijn compleet in shock na intieme kampvuursessie

Onder het mom van ‘die arm zit alleen maar in de weg, dus die moest om haar heen, helaas’, kroop Martijn (31) met een grote glimlach dicht tegen zijn laatste aanwinst Fenna aan tijdens een date in een safari-jeep. Dat voelde zo goed, dat hij zijn gevoelens voor haar er direct uit gooide. ,,Ik ben er sprakeloos van. Hij gooit ineens een boekje open en begint aan één stuk door over hoe fijn en leuk hij het vindt dat ik er ben. Dat zijn dingen waar je op hoopt, maar ik merk dat het érg snel gaat’’, concludeerde Fenna ietwat zenuwachtig voordat ze ‘naar de reptielen gingen kijken’.

Ondertussen wachtte Susanne, die zich als derde vrouw op de B&B had gemeld, vol smart op de terugkomst van de twee. Martijn keek daar tegenop. ,,Er zit er ook nog eentje thuis. Kun je nog met Suus op date? Ik denk het niet. Ik zou me daar kapot lullig over voelen.’’ Het hoge woord kwam eruit bij een knapperend vuurtje. ,,Eindelijk het kampvuur. Welk programma is dat ook alweer?’’ grapte Martijn, waarna Susanne lachend opmerkte dat ze à la Temptation Island de beelden wilde bekijken van zijn date. ,,Ik wil het er wel over hebben. Dat valt helemaal rauw op je dak’’, klonk het vervolgens nerveus.

Kijkend naar Fenna - die de bui voelde hangen en snel de andere kant op keek - gooide hij er plotseling uit dat hij verliefd is geworden. Op Fenna. ,,Ik ben heel blij voor je, maar ik ben beduusd, in shock. Ik heb dit niet aan zien komen, al na één date’’, reageerde Susanne. Fenna voelde zich ‘niet geplaatst’ en liep weg. Martijn had eerder die dag bedacht dat hij het wel móest zeggen tijdens het kampvuurmoment. ,,Dat is het mooiste. Dan komt iedereen erbij, een mooie sfeer, waarom ook niet? We vieren de liefde. En Suus viert het met ons mee.’’

De schrik sloeg Fenna inmiddels om het hart. ,,Ik denk niet dat er ooit in de afgelopen jaren iemand is geweest die die woorden zo heeft uitgesproken, laat staan zo snel. Ik schrok van het woord verliefdheid.’’

Na een liefdeskus werden zijn ouders en broer opgetrommeld om het nieuws te delen. Vader Ronald sprak, met tranen in zijn ogen, van een ‘wauw-moment’.

Martijn is de tweede kandidaat van de datingshow die verliefd is geworden. Richard, die ook een B&B in Portugal heeft, viel al voor Simone. In Spanje krijgt Denise gevoelens voor Dave. Ted op Madeira en Astrid in Oostenrijk hebben nog twee mannen over de vloer, Hans in Frankrijk heeft keuzestress en Hans en Denise in Italië hebben de goedkeuring van zijn ex-vrouw Libéra.

