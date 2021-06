Datingprogramma Take Me Out keert terug bij Videoland

Britt Dekker werd er ontdekt als televisiepersoonlijkheid en Eddy Zoëy koppelde er behoorlijk wat stelletjes. Nu keert het populaire Take Me Out terug: dit najaar is de datingshow te zien bij Videoland. In een nieuw jasje, want de moeders van de vrijgezelle vrouwen hebben het voor het zeggen.

Tussen 2009 en 2013 was het datingprogramma te zien bij RTL 5. Een single man presenteerde zich aan dertig vrijgezelle vrouwen. In een paar rondes konden de vrouwen aangeven of ze nog interesse in de man hadden. De eerste ronde ging volledig over het uiterlijk, de rondes erop werd er meer duidelijk over zijn persoonlijkheid. De vrouw die overbleef kon op date met de man in kwestie, maar soms ging de man met lege handen naar huis.

In de nieuwe versie krijgen niet de dames, maar hun moeders het voor het zeggen, laat Videoland weten. ‘Zij mogen in diverse rondes de single heren keuren en bepalen of zij de perfecte match zijn voor hun dochters.’ Producent Blue Circle is nog op zoek naar zowel de mannen als de vrouwen en hun moeders. Wie tussen de 18 en 35 jaar is en interesse heeft, kan zich opgeven.

Of Eddy Zoëy, de presentator van destijds, weer een rol krijgt in de nieuwe versie, is nog niet duidelijk. De presentator wordt pas later bekendgemaakt.

