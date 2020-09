Dave is smoorverliefd en Fien maakt blunder met foute emoji

Johan Derksen en Sylvana Simons te gast in nieuw seizoen Waar is de Mol?

14 september Johan Derksen en Sylvana Simons zijn de opvallendste namen in het nieuwe seizoen van Waar is de Mol?. Het programma keert vanaf 5 oktober terug bij SBS 6. Waar presentator Johnny de Mol normaal gesproken met zijn gasten naar het buitenland trekt, bezoekt hij vanwege het coronavirus dit keer plekken in Nederland.