Dave Roelvink kampte met drank- en drugsverslaving: ‘Heb mensen pijn gedaan’

Dave Roelvink kampte tot twee jaar geleden met een drank- en drugsverslaving. Dat onthult de realityster vandaag in een video op Instagram. ,,Ik ben heel ver van mezelf verwijderd geweest en heb mensen om me heen pijn gedaan.” Roelvink zocht professionele hulp en zet nu een nieuwe stap: hij gaat in samenwerking met Najib Amhali andere verslaafden helpen.

,,Dat ik een hele wilde periode in mijn leven heb gehad, daar verras ik niemand mee. Alleen wat bijna niemand weet, is dat ik een hele lange tijd heb geworsteld met een drank- en drugsverslaving”, begint Roelvink zijn video vandaag. De zoon van zanger Dries Roelvink biecht op dat hij ‘ver van zichzelf verwijderd is geweest’ en ‘veel mensen pijn heeft gedaan’ destijds.

Twee jaar geleden kreeg Roelvink een wake-upcall: er moest wat veranderen. Hij besloot zich op te laten nemen in een afkickkliniek. ,,En gelukkig met succes”, stelt Roelvink, die niet te diep in wil gaan op de oorzaak van zijn verslaving. ,,Laat ik zeggen dat het gewoon voor mij heel veel was om op jonge leeftijd bekend te worden, dat iedereen in één keer een mening over je had. Ik kon heel slecht met m’n gevoel en emoties omgaan en in de drank en drugs vond ik gewoon mijn verdovingsmiddel.”

Nu Roelvink weer sterk in zijn schoenen staat, maakt hij bekend dat hij een jaar geleden de keuze heeft gemaakt om andere mensen te willen helpen met hun verslaving. Dat doet hij samen met onder anderen Najib Amhali, die eerder aan deze site liet weten ‘persoonlijke benadering’ te missen in afkickklinieken en daarom Recovery Mental Healthcare oprichtte.

,,Ik kan weer een goede zoon zijn, vader, een lieve vriend voor m’n meissie. En ik voel me bovendien ontzettend gelukkig. Twee jaar geleden had ik niet de hoop dat ik me zo zou voelen als nu”, vertelt Roelvink trots, die nog eens benadrukt dat verslaving een enorm groot probleem is in Nederland.

,,Dit is ook meteen een oproep aan jongeren, ouderen, mensen die dit bericht zien: gun jezelf een kans om te herstellen. Dat kan eventueel bij ons, maar überhaupt: zoek hulp. Dat is het mooiste cadeau wat je jezelf kunt geven.”

