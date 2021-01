Dave Roelvink lacht om eigen figuur en Gerard Joling is te zwaar

video Kijkers verbaasd over ‘onherken­baar’ nieuw uiterlijk Dirk Kuyt

13:41 Veel kijkers van Ziggo Sport wisten gisteravond even niet wat ze zagen toen Dirk Kuyt werd geïnterviewd. De oud-voetballer zag er duidelijk anders uit dan voorheen en was al snel trending topic op Twitter, met tientallen berichten van mensen die hem niet herkenden of twijfelden of hij het wel was.