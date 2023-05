Dave slaat en fluit erop los en zwangere Monique deelt zoete beelden

Britse coronaheld Tom Moore krijgt eigen film

De Britse coronaheld Tom Moore, die in 2020 op 99-jarige leeftijd honderd rondjes om zijn huis liep om geld op te halen voor de Britse gezondheidsdienst NHS, krijgt een eigen film. Dat melden Britse media vrijdag. De biopic wordt geregisseerd door Richard Loncraine, die eerder ook de films Wimbledon en Firewall en de tv-serie Band of Brothers maakte. De opnames beginnen in augustus in het Verenigd Koninkrijk, Thailand en op Barbados.