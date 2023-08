David Beckham apetrots als dochter (12) naast Messi het veld oploopt: ‘De mooiste lach’

met foto'sDe 12-jarige Harper Beckham, het jongste kind van David en Victoria, heeft mede dankzij Lionel Messi een dag beleefd om nooit te vergeten. Ze mocht hand in hand met de topvoetballer het veld betreden aan het begin van de Leagues Cup-wedstrijd van zijn club Inter Miami tegen Charlotte FC. Vader David is extreem trots.

‘Hij bezorgt mensen een glimlach in Miami en in heel de Verenigde Staten en de wereld’, schrijft David Beckham op Instagram over Messi. De Argentijnse vedette keek tijdens het loopje vrij serieus, maar Harper genoot stralend van het bijzondere moment. ‘Mijn mooie meisje Harper’, jubelt de trotse vader. ‘Met de mooiste lach.’

Lees ook Bij Inter Miami staat geen maat op Lionel Messi: vedette maakt alweer achtste goal in vijf duels

Harper, gehuld in een T-shirt met de naam van de competitie, ging achter de schermen ook nog op de foto met Messi. Hij maakte de 4-0 en schitterde zoals in zijn hoogtijdagen bij FC Barcelona. ‘Weer een geweldige gewonnen wedstrijd in Miami!’ schrijft Victoria Beckham, die de backstagefoto deelt. ‘Een speciaal moment voor Harper om met Lionel Messi op te lopen.’

Volledig scherm Harper Beckham glimt naast Lionel Messi. © AFP

Het droommoment is ongetwijfeld geregeld door David Beckham, mede-eigenaar van Inter Miami, waar Messi vorige maand tekende. Na de opkomst kreeg Harper voor het oog van de camera’s van de pers én haar moeder een dikke knuffel van haar vader.

Volledig scherm Lionel Messi van Inter Miami met Harper Beckham. © Getty Images via AFP

‘Mooi van binnen en van buiten’

Harper Seven Beckham is de enige dochter van David en Victoria. Het meisje komt regelmatig voorbij op het Instagramaccount van haar vader, bijvoorbeeld toen ze hem onlangs make-up op mocht doen. ‘Blijf mooi van binnen en van buiten’, schreef hij op haar verjaardag. ‘Jij bent het geweldigste meisje dat een vader zich kan wensen.’

Volledig scherm David Beckham is apetrots op zijn dochter Harper nadat ze het veld op liep naast Lionel Messi. © NL Beeld/Instar

David en Victoria hebben samen ook zoons Cruz (18), Romeo (20) en Brooklyn (24). Die laatste gaat door het leven als Brooklyn Peltz Beckham sinds zijn huwelijk met actrice Nicola Peltz, de dochter van miljardair Nelson Peltz.

Volledig scherm Victoria Beckham maakt foto's van haar man David Beckham met dochter Harper. © Robert Bell/INSTARimages

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: