David ‘Ross’ Schwimmer is eindelijk weer hot: van Friends naar Will and Grace

Als paleontoloog Ross Geller in Friends werd David Schwimmer in een klap wereldberoemd. Maar na de laatste aflevering van die populaire sitcom bleef hij in de schaduw van zijn collega’s. Nu maakt hij zijn comeback in een andere publiekslieveling, Will and Grace . De zeven levens van David Schwimmer.

Sterrenspel

David Schwimmer is weer hot. Afgelopen week haalde de voormalige Friends-ster overal op de wereld de kolommen nadat de politie van Blackpool, Groot-Brittannië, een winkeldief zocht die als twee druppels water op Schwimmer leek. De acteur reageerde gevat door een hilarische video op Twitter te posten waarin hij net als de dief met een kratje drank een supermarkt loopt.

Oogt Schwimmer tegenwoordig relaxed, lange tijd viel de faam waar talloze jonge acteurs en actrices alleen maar van dromen hem zwaar. ,,Het zorgde ervoor dat ik me wilde verschuilen onder een honkbalpetje. Ik wilde vooral niet gezien worden’’, zei hij in een interview. Het heeft jaren geduurd voor hij zich comfortabel voelde als ster.

Volledig scherm De show die David Schwimmer (derde van rechts) beroemd maakte en zijn hele leven al achtervolgt: Friends. © ANP Kippa

Het Swiebertje-effect

Nog tijdens Friends nam Schwimmer hier en daar andere rollen aan, om zich voor te bereiden op een carrière na het einde van de sitcom. Hij hoopte Ross Geller van zich af te schudden met een televisiedrama als Band of Brothers. Dat bleek lastig, vertelde hij aan The Hollywood Reporter: ,,Ik hoopte dat ik mensen op andere gedachten kon brengen, want ik begreep heel goed hoe krachtig Friends was. Maar ik was er ook van bewust dat er genoeg kijkers zouden denken: daar heb je Ross in de Tweede Wereldoorlog.’’

Quote Ik was ervan bewust dat er genoeg kijkers zouden denken: daar heb je Ross in de Tweede Wereldoor­log David Schwimmer

Volledig scherm Damian Lewis en David in Band of Brothers. © ANP Kippa

Een dikke, vette nee

Blockbusters op je cv, dat hoeft voor hem niet zo nodig. Schwimmer prefereerde het regisseren van zijn eerste film Since you’ve been gone boven hoofdrollen in Chasing Amy (uiteindelijk gespeeld door Ben Affleck) en Men in Black (het personage dat Will Smith speelde). Dat smaakte naar meer en hij koos na Friends vooral rollen áchter de camera. Als regisseur was hij betrokken bij de series Little Britain en Friends-spinoff Joey en hij maakte twee bioscoopfilms: Run Fatboy Run en Trust. En weet u die giraffe nog uit de animatiefilm Madagascar? Juist, Schwimmers stem.

Volledig scherm Jada Pinkett Smith, Ben Stiller, David Schwimmer en Chris Rock promootten de film Madagascar in 2005. © AFP

Ongezien succes

Vlak na Friends speelde hij de titelrol in Duane Hopwood, waar zijn acteerwerk op lovende kritieken kon rekenen. De film bereikte het grote publiek echter niet. En hoewel hij ook succesvol was in theaterstukken op West End en Broadway en hoewel succesvol, trokken die bij lange na niet de 52 miljoen kijkers die Friends op het hoogtepunt trok. Zo verscheen hij hier en daar, maar nooit in iets dat zo’n impact had om Ross Geller definitief te doen vergeten.

#MeToo

Niet hij ook, denkt u wellicht. Nee, niet hij ook, al is hij er open over dat hij in de begindagen van zijn faam ook het bed in is gedoken met vrouwen om wie hij niks gaf. Dat gaf hem wroeging en Schwimmer zet zich nu juist in voor verkrachte vrouwen (en kinderen). Sinds 2001 is hij bestuurslid bij het Rape Treatment Center in Santa Monica en pleit hij voor strengere wetgeving rond verkrachtingsdrugs.

Familieman

Het duurde even voordat Schwimmer de vrouw van zijn dromen had gevonden, maar in 2010 trouwde hij met de Britse fotografe Zoë Buckman en een jaar later werden ze trotse ouders van dochter Cleo. Hij wilde zich ook nadrukkelijk richten op zijn gezin. Overigens kondigde het stel vorig jaar aan uit elkaar te gaan.

Volledig scherm David met Zoe Buckman in 2016. © EPA

Weer op het netvlies

Twee jaar geleden lukte het regisseur Ryan Murphy om Schwimmer te overtuigen weer een rol in een serie te spelen. De acteur bewonderde Murphy en was nieuwsgierig naar diens idee rond The People vs OJ Simpson. Zo kroop Schwimmer in de huid van advocaat Robert Kardashian, wat hem zelfs een Emmy-nominatie opleverde.



Volledig scherm The People vs OJ Simpson met John Travolta, Cuba Gooding Jr. en David Schwimmer. © pr

Nu is hij, voor het eerst in veertien jaar, weer meerdere afleveringen in een comedyserie te zien als Noah in Will and Grace. ,,Hij is zover mogelijk verwijderd van Ross als mogelijk is’’, vertelt Debra ‘Grace’ Messing over haar nieuwe collega. En David zelf? Die noemt de rol ‘een cadeautje’.

Will and Grace is vanaf vrijdag te zien op TLC.