Davina Michelle geeft concert in AFAS Live

Koning tegen miljoenen­pu­bliek in India: Ons land belangrij­ker door brexit

19:05 In gesprek met een televisie-verslaggeefster uit India gaf koning Willem-Alexander vanavond aan dat zijn land ‘ook voor bedrijven uit India alleen maar belangrijker wordt als poort naar Europa door brexit’. Vlak daarvoor had de vorst, die over exact twee weken samen met koningin Máxima aan een vijfdaags staatsbezoek aan India begint, aangegeven dat zijn land het voorgenomen vertrek van de Britten uit de EU betreurt.