Davina Michelle verkoopt tour meteen zo goed als uit nadat ze studio op zijn kop zet bij Renze

Wie optreedt in een avondtalkshow op RTL 4, moet het doorgaans doen met een kleine ophoging in de hoek van de studio die fungeert als podium. Alleen Humberto Tan heeft een serieuze bühne tot zijn beschikking in zijn programma. 690.000 kijkers zagen donderdagavond hoe Davina Michelle haar vertolking van Heartbeat bij Renze ook begon op het minipodium, maar daar niet lang bleef staan.

Na een minuut liep een tienkoppige drumband de studio in, die in een cirkel rond de talkshowtafel ging staan. Davina danste met de muzikanten om de gasten heen en gebruikte de verhoging waarop de tafel staat als haar podium. Vlakbij de camera’s maakte ze haar optreden af, bedoeld om haar eerste clubtour in drie jaar te promoten.

Volledig scherm Davina Michelle bij Renze. © RTL

Dat is aardig gelukt: haar concerten in Utrecht (TivoliVredenburg), Groningen (Oosterpoort) en Antwerpen (De Roma) zijn vrijdagavond al uitverkocht, alleen voor Tilburg (013) zijn nog kaarten. Na het optreden verraste presentator Renze Klamer de zangeres met een gouden award voor Heartbeat, vanwege 40.000 verkochte exemplaren en een veelvoud daarvan aan streams.

,,Oh wat vet’’, riep Davina. ,,Dat had ik helemaal niet verwacht, wat dik zeg. Het is alweer een tijdje geleden, lekker!’’ Het lijkt de laatste tijd inderdaad wat stiller rond Davina in Nederland, maar het gaat haar nog altijd voor de wind. De afgelopen maand stond ze twee keer in het voorprogramma van de Amerikaanse band Maroon 5, of was ze, zoals dat tegenwoordig heet, ‘special guest’.

Ze trad op in Lissabon en Berlijn, in die laatste stad in de Mercedes-Benz Arena, vergelijkbaar met Ziggo Dome en Ahoy in Nederland. In Portugal liet ze een menigte springen:

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Michelle Davina Hoogendoorn, zoals de artiest echt heet, siert deze maand de cover van de digitale versie van het magazine Numéro:

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: